أردوغان يعلن حدادا وطنيا لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حدادا وطنيا لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال .

وقال أردوغان في تصريحات صحفية، سيتم تنكيس الأعلام حتى يوم 12 فبراير الجاري حدادا على ضحايا الزلزال.

وأوضح أردوغان في وقت سابق، أن أعمال الإنقاذ مستمرة لمواجهة آثار الزلزال، مؤكدا في كلمة له، أن الزلزال الذي ضرب تركيا هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، مشيرا إلى أن “2818 مبنى قد تهدم”.

أول تعقيب من أردوغان بعد زلزال تركيا

وأضاف: “دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها”.

وذكر أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة.