أرسنال يتخطى بورنموث بثلاثية ويعزز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي

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واصل أرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي بعد تغلبه على ضيفه فريق بورنموث، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال ضد بورنموث

وسجل بوكايو ساكا، هدف أرسنال الأول، في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها الألماني كاي هافرتز، بعد عرقلته من حارس بورنموث.

وأهدر فريق الجانرز، العديد من الفرص خلال أول 45 دقيقة من زمن المباراة، والتي سيطر عليها الفريق اللندني بشكل كبير.

وفي الشوط الثاني، نجح البلجيكي لياندرو تروسارد، في تسجيل الهدف الثاني لفريق أرسنال، في الدقيقة 70، من تسديدة رائعة سكنت على يسار حارس فريق بورنموث.

واختتم ديكلان رايس ثلاثية فريق الجانرز في الدقيقة السابعة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.

وعزز أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن مانشستر الوصيف برصيد 79 نقطة، بينما توقف رصيد بورنموث عند 48 في المركز العاشر.