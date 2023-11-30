أرسنال يضرب لانس بسداسية ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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حسم فريق أرسنال تأهله لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد الفوز على لانس بنتيجة 6-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة للمسابقة القارية.

وبادر كاي هافيرتز بالتسجيل عند الدقيقة 13، قبل أن يضيف جابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 21، ومن ثم أحرز بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 24.

ولم ينته الشوط الأول المثير بعد، فسجل جابرييل مارتينيلي الهدف الرابع في الدقيقة 27، ومن ثم أنهى مارتن أوديجارد أهداف الشوط الأول في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سعى أرسنال كثيرًا لزيادة غلة الأهداف، حتى احتسب حكم المباراة ركلة جزاء سجلها جورجينيو بنجاح في الدقيقة 86.

وتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في هذه المباراة، دون أن يشارك طوال الـ90 دقيقة.

وبهذه النتيجة، يصل أرسنال للنقطة الـ12 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية ليتأهل لدور الـ16 من المسابقة القارية، في حين تجمد رصيد لانس عند 5 نقاط في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلعب أرسنال في الجولة السادسة مع آيندهوفن، في حين يلتقي لانس مع إشبيلية.

وفي نفس المجموعة، انتصر آيندهوفن على فريق إشبيلية بنتيجة 3-2، ليكون ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الخامسة كالتالي:

أرسنال بـ12 نقطة.

آيندهوفن بـ8 نقاط.

لانس بـ5 نقاط.

إشبيلية بنقطتين.

أرقام مثيرة

بوكايو ساكا هو ثاني لاعب من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يصل إلى 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم بعد فلوريان فيرتز.

كاي هافرتز هو لاعب أرسنال رقم 100 الذي يسجل هدفاً في ملعب الإمارات

تقدم أرسنال 4-0 في غضون 27 دقيقة وهو أسرع فريق إنجليزي يسجل أربعة أهداف في مباراة في دوري أبطال أوروبا، جنبًا إلى جنب مع مانشستر يونايتد ضد بروندبي في نوفمبر 1998.

لانس هو ثاني فريق فرنسي يتلقى 4 أهداف في أول 30 دقيقة من مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعد ليل في 7 نوفمبر 2012 ضد بايرن ميونيخ (أيضًا 4-0، 6-1 في النهاية).

بوكايو ساكا هو ثالث لاعب يسجل ويصنع في ثلاث مباريات متتالية على أرضه في دوري أبطال أوروبا، بعد كريم بنزيما (4 في 2011–12) ولويس سواريز (3 في 2015–16) منذ 2003-2004

جابرييل جيسوس هو أول لاعب يسجل في أول أربع مباريات له في دوري أبطال أوروبا مع فريق إنجليزي.

أرسنال هو أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يكون لديه ما يصل إلى خمسة هدافين مختلفين (باستثناء الأهداف العكسية) في الشوط الأول من مباراة في المسابقة.

هذه هي المرة الثانية التي يسجل فيها 6 لاعبين مختلفين من أرسنال في مباراة أوروبية، بعد الفوز 7-0 على ستاندار لييج في كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1993-1994.

تعرض لانس لأكبر هزيمة لفريق فرنسي في المنافسات الأوروبية منذ بوردو أمام بارما في مارس 1999 في كأس الاتحاد الأوروبي (6-0).