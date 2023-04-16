أرسنال يقرب مانشستر سيتي من الصدارة بتعادل مخيب مع وست هام

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فشل أرسنال للقاء الثاني على التوالي، في الحفاظ على تقدمه، ليتعادل إيجابيًا مع وست هام في ديربي الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل أرسنال ثنائية وتعادل الشواكيش بمثلها لينتهي الديربي وهو يبعد أرسنال خطوة أخرى عن تحقيق لقب الدوري.

نتيجة مباراة أرسنال ضد وست هام

تمكن الجانرز من احراز التقدم في الشوط الأول بعد ما سجل جيسوس الهدف الأول في الدقيقة السابعة بعدما تابع عرضية أوديجارد في المرمى، قبل أن يأتي أوديجارد ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، بعدما تابع عرضية مارتينيلي بتسديدة قوية، ولكن سرعان ما قلص وست هام الفارق بهدف من علامة الجزاء عن طريق بن رحمة لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بثنائية مقابل هدف وحيد.

ومع دخولنا في الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أرسنال ليظن الجميع أنها نقطة تحول لصالح الجانرز في الدقيقة 51 ولكن أهدرها ساكا لترتد بهدف لصالح بوين الذي هرب من الدفاع ومصيدة التسلل واستقبل تمريرة كيهرير ليسجلها في شباك رامسديل ويعادل النتيجة لتشتعل الدقائق المتبقية من عمر اللقاء.

ومعها فقد أرسنال السيطرة تمامًا على أعصابه ليفشل في العودة والتقدم، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وينتهي بالجانرز معززين الصدارة بنقطة وحيدة بالغين النقطة 74، بفارق 4 نقاط عن السيتي الذي لديه مواجهة مؤجلة، فيما يتواجد وست هام في المركز الـ15 ومعه 31 نقطة.