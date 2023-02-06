أرقام الهلال في كأس العالم للأندية.. (تعرف عليها)

أرقام الهلال، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد تأهل الزعيم بفوز تاريخي، وإقصاء فريق البلد المستضيف بشكل غير متوقع.

وكان نادي الهلال قد تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، بعد أن حقق المفاجأة وفاز على الوداد المغربي فريق البلد المستضيف بركلات الترجيح بعد رصاصة الرحــمة من محمد كنو في الوقت القاتل من المباراة.

واستمرت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، طوال الوقتين الأصلي والإضافي، حيث تألق نجوم الزعيم وتمكنوا من تسجيل جميع ضرباتهم في حين أخفق الوداد في إحراز ضربتين حيث تألق المعيوف ضدهم.

أرقام الهلال بالمونديال

تمكن نادي الهلال من المشاركة في كأس العالم للأندية في ثلاث نسخ، حيث نجح الزعيم في لعب سبع مباريات خلال الحدث العالمي، في أعوام 2019، 2021، 2023، حيث قدم أرقامًا مميزة على مدار المشاركات الثلاث.

وفاز الهلال في مباراتين في متعادل في مثلهم، وخسر 3 مباريات، وفي انتظار مواجهته الثامنة في المونديال ضد فلامنجو، كما سجل الزعيم 11 هدف، واستقبلت شباكه 12 هدفًا، حيث كان أخرهم تعادله مع الوداد.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو

ومن المقرر، لأن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد فريق فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، في تمام الساعة العاشرة مــــساءً بتوقيـــت المـملكة العربية السعودية، والتاسعة بتوقيت مصر.

ويستضيف مباراة الهلال ضد فلامنجو البرازيلي، ملعب طنجة، حيث يُشارك الزعيم لثالث مرة في بطولة كأس العالم للأندية، بعد ترشيحه من قبل الاتحاد الآسيوي ، نظرًا لعدم اكتمال بــطولة دوري أبطال آسيا 2022.

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