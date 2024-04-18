أرقام رائعة لدي بروين رغم خروج مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

المناطق_متابعات

حقق كيفن دي بروين رقماً رائعاً على الرغم من مغادرة مانشستر سيتي لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد

وأستطاع ريال مدريد أن يقصي مانشستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وسجل لريال مدريد البرازيلي رودريغو وتعادل لمانشستر سيتي كيفن دي بروين في الدقيقة 76 من أحداث الشوط الثاني من اللقاء .

وبحسب شبكة ” أوبتا ” للإحصائيات فقد شارك البلجيكي كيفن دي بروين بشكل مباشر في ثمانية أهداف ضد ريال مدريد .

وأستطاع لاعب خط الوسط البلجيكي أن يسجل 4 أهداف ويصنع 4 تمريرات حاسمة .

ويعد هذا الرقم هو الأكبر إلى جانب جيوفاني إلير الذي سجل 4 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة .

وشارك دي بروين بشكل مباشر في أهداف أكثر لمانشستر سيتي في الأدوار الإقصائية من أي لاعب آخر لفريق إنجليزي واحد ، وسجل اللاعب 13 هدف وصنع 11 أسيست .

جدير بالذكر أن كيفن دي بروين قد توج مع مانشستر سيتي الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان .