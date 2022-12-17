أرقام مميزة في بطولة “قفز السعودية” الثانية

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نجحت النسخة الثانية من بطولة “قفز السعودية” التي اختتمت اليوم في مقر “قفز السعودية” بالجنادرية في تسجيل أرقام مميزة وجديدة مقارنة بالنسخة الأولى التي أقيمت الموسم الماضي، نالت استحسان المشاركين، ومحبي رياضة قفز الحواجز.

وانضمَّ فرسان من تركيا، أوزبكستان، الإمارات، العراق، موناكو، وفلسطين، إذْ يشاركون للمرة الأولى، ليصبح عدد الدول المشاركة في النسختين أكثر من 25 دولة، كما سجلت النسخة الثانية وجود فرسان سعوديين أكثر في بطولات فئة الـ “أربع وخمس” نجوم، نجحوا في تحقيق مراكز متقدمة وتحقيق النقاط المؤهلة لكأس العالم، من بينها المراكز الأولى في أشواط البطولة، وهم: عبد الرحمن الراجحي، مشاري الحربي، سعد العجمي، عبدالله الشربتلي، الأمير منصور بن خالد، خالد المبطي، ناصر الشواف، وعبد الله الراجحي.

وقال المشرف في اللجنة الفنية بالبطولة المهلهل العنزي”زادت رغبة السعوديين بالمشاركة في البطولات الدولية خاصة في الأشواط الكبيرة أو المؤهلة لكأس العالم، والانضباطية الآن أكبر، والالتزام كامل في جميع الأمور الفنية، وشاهدنا قلة الأخطاء في الميدان بشكل ملحوظ، وأصبحت هناك رغبة منهم في المشاركة بالأشواط الكبيرة، وجميعها إيجابيات كسبناها في النسخة الثانية”.

كما نجحت النسخة الثانية أيضاً في استقطاب أربعة مصممين سعوديين لرسم مسارات الأشواط “الكورس”، حيث ضم فريق المصممين؛ تركي الشهري، سمير الجعيد، عوضة القحطاني، وأحمد سعيد.

من جهته، أعاد الاتحاد السعودي للفروسية تصميم وتنفيذ قرية الفعاليات المصاحبة بسعة أكبر وزيادة في عدد مرافق الخدمات،مثل:المطاعم، المقاهي، والتاجر، وإضافة أربع شاشات عملاقة وبدقة عالية، ونظام صوتي خارجي عالي الجودة، لحساب الوقت، والتوقفات، والثواني، وإعلان الفائزين والجوائز من بينها شاشة خاصة لنقل مباريات مونديال كأس العالم 2022 في قطر.