أرقام وحقائق.. حصاد أول نسخة من دوري السيدات الممتاز

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انتهت منافسات أول موسم للدوري السعودي الممتاز للسيدات في ظل اشتعال السباق للحصول على اللقب حتى اللحظات الأخيرة بين النصر والهلال، ولم تخل المنافسة من مناوشات كل من الاتحاد والأهلي والشباب على مدار الموسم.

في نهاية المشوار، تمكنت سيدات النصر من اقتناص اللقب بعد منافسة شرسة من الهلال الذى حل في المرتبة الثانية برصيد 32 نقطة، وحل الشباب في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، والاتحاد في المرتبة الخامسة بـ 21 نقطة، والأهلي في المركز السادس بـ 16 نقطة.

وشهد الموسم الأول في تاريخ الدوري السعودي للسيدات العديد من الأرقام والوقائع ستدون في سجلات كرة القدم النسائية وتعيش لسنوات طويلة.

إنجاز النصر

وقدمت سيدات النصر موسمًا للتاريخ بعدما حافظن على الصدارة على مدار جولات المسابقات ما عدا الجولة السادسة بعدما صعد الهلال إلى الصدارة مؤقتًا إلا أن النصر استعاد موقعه في الجدول سريعًا وحافظ عليه حتى النهاية.

وبشكل عام جاءت جوائز الأفضل كالتالي: مهاجمة النصر مباركة الصيعري؛ أفضل لاعبة في البطولة، وأفضل حارسة حصدتها ليلى علي من اليمامة خصوصا أن فريقها الأقل استقبالًا للأهداف بواقع 15 هدفًا فقط.

أرقام وحقائق

ويعتبر فريق اليمامة صاحب المركز الرابع بالمسابقة أقوى فريق على الجانب الدفاعي بعدما استقبلت شباكه 15 هدفا فقط، فيما كان المتوج بالبطولة النصر في المركز الثاني بعدما استقبلت شباكه 19 هدفا فقط.

ويعتبر أضعف فريق دفاعيًا في البطولة هو متذيل الترتيب والهابط إلى الدرجة الأدنى “سما” بعدما استقبلت شباكه 173 هدفا.

وفي الشق الهجومي، كان الهلال الأقوى هجوميًا برصيد 76 هدفا، وفي المركز الثاني النصر برصيد 67، والأضعف بالتأكيد كان فريق سما ولم تحرز لاعباته سوى هدف واحد طوال المنافسات.

وعلى ذكر الأداء الهجومي للفريق، فقد خطفت مهاجمة الهلال، العراقية شوخان صالحي لقب هداف الموسم بعد تسجيلها 43 هدفا، وفي المركز الثاني المغربية ابتسام جرايد محترفة الأهلي برصيد 17 هدفا، بينما في المرتبة الثالثة المحترفة المصرية منة طارق من فريق الشباب برصيد 15 هدفا.

واللافت للنظر أن لاعبة الشباب منة طارق سجلت 6 أهداف فقط في مباراة واحدة، وذلك في الجولة الـ 14 والأخيرة من المسابقة عندما حقق فريقها أكبر فوز طوال الموسم بنتيجة 19 هدفا دون رد على حساب فريق سما.

وفي ظل كل هذه الأرقام السلبية لفريق سما كان من الطبيعي هبوطه بعد احتلاله المركز الثامن والأخير في جدول الترتيب مع صفر نقاط.

ومن المنتظر أن يشارك فريق الرياض القادم من دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل من الدوري الممتاز بدلا من سما لا سيما أن اللوائح تنص على هبوط فريق واحد فقط.

دوري روشن حاضر

ومن الأمور التى حدثت في دوري السيدات، وألقت بظلالها على مشجعي دوري روشن، تمثلت في أن أول هاتريك وسوبر هاتريك في مسابقة الدوري هذا الموسم كان من نصيب لاعبات النصر وهما منيرة الحمدان ومباركة الصيعري وأحرزت كل منهما “هاتريك”.

فيما سجلت حصة العيسى رباعية “سوبر هاتريك” في إحدى مباريات الموسم كما فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق الرجال بعدما سجل أربعة أهداف في شباك الوحدة، ليصبح النصر أول فريق في السيدات والرجال يسجل لاعبوه “سوبر هاتريك”.