أرماح الرياضية تستأجر أرضاً لإنشاء ناديين رياضيين مقابل 50 مليون ريال

المناطق – متابعات

وقعت أرماح الرياضية، عقد إيجار لاستثمار أرض على طريق الملك عبدالله في حي القدس بمدينة الرياض لإنشاء وتشغيل ناديين رياضيين تحت العلامة التجارية والمملوكة لشركة أرماح الرياضية “بي فت B_FIT” بحيث يكون أحدهما مخصصا للسيدات والآخر مخصصا للرجال.

وقالت الشركة في بيان لها أن هذا الاستثمار يأتي ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع من خلال مواقع رئيسية لتحقيق النمو والعوائد.

وذكرت أن العقد تم توقيعه بتاريخ 14 ديسمبر 2023، ومدته 21.5 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتتضمن فترة سماح لمدة سنة ونصف لا يترتب عليها أي قيمة إيجارية.

ويشمل العقد استئجار أرض على طريق الملك عبدالله في حي القدس بمدينة الرياض بمساحة 5,766 متر مربع لإنشاء وتشغيل ناديين رياضيين، وتبلغ القيمة الإيجارية السنوية للأرض 2.5 مليون ريال بإجمالي 50 مليون ريال طول فترة العقد (بدون ضريبة القيمة المضافة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد عند اكتمال المشروع وتشغيله، وأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بعقد الإيجار والمشروع في حينه.