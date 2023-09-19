أرمينيا: الوضع على الحدود مع أذربيجان أصبح هادئا نسبيا

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أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم (الثلاثاء) أن الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئ نسبيا، وذلك عقب إطلاق أذربيجان عملية عسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين يريفان وباكو منذ عقود.

وأفادت وزارة الدفاع ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ إن “الوضع الحالي على الحدود مع أذربيجان أصبح هادئا نسبيا”.

ويأتي هذا الإعلان عقب سماع سكان قرية “ستيبانا كيرت” في إقليم قره باغ ، في وقت سابق من هذا اليوم، أصوات انفجارات بعيدة دوت في المنطقة .

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت إطلاق عملية “لمكافحة الإرهاب” في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام، مؤكدة أنها أبلغت بذلك قوات حفظ السلام الروسية ومركز مراقبة وقف إطلاق النار.