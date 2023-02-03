“أزمة المنطاد” تعطل زيارة بلينكن للصين.. تأجيل وحرص على الحوار

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أرجأت واشنطن، زيارة وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، التي كانت مقررة لبكين يومي الأحد والإثنين، بسبب منطاد صيني انتهك الأجواء الأمريكية.

وأعلن مسؤول أمريكي الجمعة، أنّ وزير خارجية الولايات المتّحدة أنتوني بلينكن أرجأ زيارة كان مقرّراً أن يقوم بها لبكين يومي الأحد والإثنين بسبب منطاد صيني انتهك الأجواء الأمريكية، وقال البنتاغون إنّ أغراضه تجسّسية.

وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه إنّ الزيارة “أرجئت”، في قرار يأتي في وقت أكّدت فيه الحكومة الصينية أنّ المنطاد مجرّد أداة مدنية للبحث العلمي ودخوله المجال الجوي للولايات المتّحدة تمّ “عن غير قصد” وبسبب “قوة قاهرة”.

المسؤول الأمريكي قال أيضا إن واشنطن “واثقة” باستمرار الحوار مع بكين رغم إرجاء زيارة بلينكن، مضيفا أن تحديد موعد جديد للزيارة سيتمّ بعد “توافر الظروف الملائمة”.

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تتتبع المنطاد -بحجم ثلاث حافلات- منذ عدة أيام، لكنها قررت عدم إسقاطه، معللة ذلك بأن المنطاد يحلق فوق ارتفاع حركة الطيران التجاري والعسكري، وأنه لا يشكل تهديدا استخباراتيا ضخما.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، باتريك رايدر، إن الحكومة الأمريكية تتبع المنطاد منذ عدة أيام بينما يحلق فوق شمال الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه يحلق على مسافة أعلى من حركة الطيران التجاري، ولا يشكل تهديدا عسكريا أو ماديا على الناس على الأرض.

وكانت زيارة وزير الخارجية الأمريكي للصين، والتي كانت ستكون الأولى من نوعها منذ 2018، تهدف إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين.