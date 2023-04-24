أزمة جديدة .. أمريكا تطالب كوريا بعدم سد نقص الرقائق في الصين

المناطق_متابعات

طلبت الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية، حث صانعي الرقائق على عدم سد أي نقص في السوق في الصين إذا حظرت بكين شركة ميكرون لصناعة رقائق الذاكرة من بيع الرقائق.

وتأتي هذه الخطوة من الولايات المتحدة بينما يستعد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول للسفر إلى واشنطن، اليوم، وفقا لما ذكره أربعة أشخاص مطّلعين على المحادثات.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (جهة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين)، في مارس، إنها ستجري مراجعة للأمن السيبراني للمنتجات التي تبيعها شركة ميكرون الأمريكية في البلاد، ورداً على ذلك أكدت ميكرون أنها تتعاون مع الحكومة الصينية، وأن عملياتها في الصين تجري بصورة طبيعية، بحسب “سي إن إن”.

وكشفت تقارير إعلامية أن واشنطن قد طلبت من سول تشجيع الشركات الكورية في مجال التكنولوجيا مثل سامسونج وإس كيه هاينكس على التراجع عن زيادة المبيعات إلى الصين إذا حظرت شركة ميكرون نتيجة للتحقيق.

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من ضوابط التصدير على تكنولوجيا صناعة الرقائق إلى الصين؛ خشية استخدامها لإنتاج رقائق للاستخدامات العسكرية، وقد أدرجت في القائمة السوداء عدداً من كُبرى شركات الرقائق في الصين بما في ذلك منافس ميكرون الرئيسي شركة يانجتسي ميموري تكنولوجيز.

وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت في مارس تقديمها 12.9 مليار يوان (1.9 مليار دولار) لشركة يانجتسي ميموري تكنولوجيز.

وأنفقت بكين خلال العقد الماضي مليارات الدولارات على صناعة أشباه الموصلات المحلية بهدف إنهاء اعتمادها على الواردات الأجنبية من الرقائق الإلكترونية، وتخوض الصين والولايات المتحدة منافسة شرسة في مجال تصنيع أشباه الموصلات.