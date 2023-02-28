أزمة نقص الخضراوات مستمرة في بريطانيا .. 5 متاجر كبرى تفرض قيودا على مشتريات المستهلكين

المناطق_متابعات

تلقى رؤساء سلاسل متاجر التجزئة في بريطانيا دعوة إلى عقد اجتماع مع الحكومة لبحث سبل ضمان توافر الخضراوات مثل الطماطم والخيار والفلفل، بعد قرار خمسة متاجر كبرى فرض قيود على الكميات التي يمكن لكل عميل شراؤها.

وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء، أن سلاسل مثل تيسكو وجيه سنسبري وأسدا طلبت الاجتماع مع مارك سبنسر وزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطاني. وأصبحت سلسلة ليدل خامس سلسلة متاجر تفرض قيودا على مبيعات مكونات السلاطة لكل مشتر.

وفرضت سلاسل أسدا وموريسون وألدي وتيسكو في الأسبوع الماضي قيودا على مبيعات الخضراوات بسبب نقص الإمدادات القادمة من إسبانيا وشمال إفريقيا نتيجة موجة الطقس البارد التي أثرت سلبا في المحصول.

كما ازداد الموقف سوءا بسبب قرار عديد من شركات الإنتاج الزراعي في بريطانيا عدم زراعة الصوب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما جعل تدفئة الصوب غير مجدية اقتصاديا.

من ناحيته، قال مارك سبنسر إن الموقف الحالي الناجم عن سوء الأحوال الجوية في شمال إفريقيا يظهر مدى اعتماد بريطانيا على طرق تجارية محددة للحصول على بعض أنواع الغذاء.

وأضاف “دعوت رؤساء سلاسل المتاجر لمعرفة الإجراءات التي يقومون بها لإعادة ملء أرفف المتاجر مجددا ومعرفة كيف يمكن تجنب تكرار هذه الأزمة”.

وأشارت “بلومبيرج” إلى أن نقص إمدادات الخضراوات ظهر في مناطق أخرى في أوروبا، لكن بريطانيا هي الأشد تضررا منه. وجددت هذه الأزمة الجدل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يرى البعض أنه أحد أسباب هذه الأزمة، في حين أشار البعض إلى أن المنافسة السعرية بين المتاجر في بريطانيا جعلت بعض الموردين يعطون أولوية لأسواق أخرى يحققون فيها عائدات أعلى.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية، إن سلاسل إمداد الغذاء في بريطانيا عالية المرونة، وإن هناك دولا أخرى تعاني الأزمة نفسها.

في سياق متصل، طرحت شركة الخدمات المالية فورد موتور كريديت التابعة لمجموعة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور كورب أول إصدار لسندات مقومة بالجنيه الاسترليني عالية المخاطر منذ عشرة شهور، في ظل تحسن ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد البريطاني.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن مصدر مطلع القول، إن العائد على السندات في الطرح الذي أداره بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس بلغ 6.875 في المائة، مشيرة إلى أن الشركة الأمريكية تسعى للاقتراض بالجنيه الاسترليني بعد أن جاءت بيانات ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة في بريطانيا أفضل من المخاوف السابقة، ما يعزز الآمال في قدرة الاقتصاد البريطاني على تجنب الركود.

وسعت “فورد موتور كريديت” التي منحتها مؤسسة إس آند بي جلوبال تصنيفا ائتمانيا عند مستوى بي.بي موجب، للاستفادة من تجدد التفاؤل بشأن مرونة اقتصاد بريطانيا.

ويأتي ذلك في حين تراجع معدل التضخم في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي، لكنه ما زال أعلى بواقع خمس مرات عن الهدف الذي وضعه بنك إنجلترا المركزي.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا 10.1 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بـ10.5 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكان المؤشر قد سجل أعلى مستوى له منذ 41 عاما بنسبة 1.11 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ويأمل أندرو بايلي محافظ البنك في تراجع معدل التضخم بصورة كبيرة هذا العام، وذلك في ظل تراجع أسعار الطاقة ودخول الاقتصاد مرحلة الركود.