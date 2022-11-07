أساتذة جامعات إيران يطالبون بإلغاء الأحكام المنتهكة لحقوق الطلاب المدنية

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وقع قرابة 600 أستاذ جامعي ومعهد بحثي في إيران على بيان لإلغاء “جميع الأحكام التي تنتهك الحقوق المدنية بحق الطلاب” ويطالبون بـ “الحرية غير المشروطة” للمعتقلين.

وذكر البيان، أن أهم واجب للنظام هو “الأمن النفسي والأكاديمي والمهني” للطلاب والذي، حسب الموقعين، تم إهماله لفترة طويلة “عمدا أو بسبب جهل وعدم كفاءة المسؤولين”.

وطالب الموقعون على هذا البيان بـ “إلغاء تعليق الدراسة، ومنع دخول الجامعة والمنامات الطلابية، والاستدعاء إلی اللجان التأديبية، وأخذ التعهدات من الطلاب، وتهديد الطلاب وذويهم”.

وحذر أساتذة الجامعات من أنه في حالة عدم متابعة مطالبهم، فإنهم سيستخدمون جميع القنوات الاحتجاجية والمدنية لتحقيق حقوقهم، بما يتماشى مع الطلاب.