أسامة شعث: انتشار الأوبئة وتدهور الأوضاع في غزة نتاج طبيعي لاستخدام الاحتلال ضد الفلسطينيين

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قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية، إنّ انتشار الأمراض في قطاع غزة نتاج طبيعي للأسلحة الفتاكة التي يستخدمها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، حيث يتم تدمير البنى التحتية والمنازل على رؤوس ساكنيها، وبالتالي لم تكن هناك قدرة لطواقم الإسعاف والإنقاذ الفلسطيني على انتشال الضحايا والأطفال والنساء.

وأضاف شعث، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج “مطروح للنقاش”، المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “جزء من هؤلاء ما زالوا تحت الأنقاض وأصبحوا جثثا تسربت منها روائح بشكل أو آخر ما أدى إلى تعكير الأجواء بجانب المتفجرات والأسلحة التي غطت أجواء غزة وأصبحت كلها ملوثة”.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنّ أهالي غزة لا يجدون مزارع أو منطقة نقية أو خضراء، وكل تلك الأوضاع نتج عنها تشوهات جسدية لدى المصابين بُترت أعضاؤهم، ومَن لم يصبه شظايا الانفجارات أصيب بضيق التنفس (ربو)، وهناك مصابو الأمراض الجلدية نتيجة انتشار الحشرات والحيوانات وتنقلها من مكان لآخر، وكل ذلك يؤدي إلى انتشار الأوبئة الخطيرة.