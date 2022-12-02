أسباب ألم العين عند الاستيقاظ من النوم.. قد تكون علامة على مشكلة خطيرة

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ألم العين من الأعراض الشائعة في عصرنا الحالي، بسبب كثرة استخدام شاشات الكمبيوتر وتصفح الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي لساعات. في بعض الأحيان قد يتحسّن الألم من تلقاء نفسه، ولكن يمكن أن يكون أيضاً علامة على مشكلة أكثر خطورة؛ فالاستيقاظ من الألم في العينين يعني أن جسمكِ قد أرسل إليكِ تحذيراً من خلال العصب الثلاثي التوائم، وهو عصب يربط الدماغ بالوجه.

اكتشفي الأسباب الشائعة لألم العين عند الاستيقاظ من النوم وأعراضها، في الآتي:

أسباب ألم العين عند الاستيقاظ من النوم

فيما يلي الأسباب الرئيسية التي قد تكون سبباً لألم عينيكِ عند الاستيقاظ من النوم:

-جفاف العين

يحدث جفاف العين نتيجة عدم كفاية الدموع أو جودة الدموع أو عدم القدرة على إغلاق العينين تماماً أثناء النوم الليلي. وعادةً الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على الـ 50 عاماً يكونون أكثر عرضة للإصابة بجفاف العين، ومن المرجح أن تعاني النساء من قلة الدموع، خصوصاً في فترة الحمل، كما تسبب أدوية تحديد النسل وانقطاع الطمث جفاف العين أيضاً.

-التهاب الجفن

هو التهاب أو عدوى تصيب الجفن، وهذه الحالة لا تكون مؤلمة في العادة، ولكنها تُسبب الحكة والاحمرار.

-التهاب الملتحمة

التهاب الملتحمة يمكن أن يحدث بسبب الحساسية أو العدوى الفيروسية أو البكتيرية، ويسبب انتفاخ الأوعية الدموية في الملتحمة احمرار العين، كما يمكن أن تصاب عينيكِ أيضاً بالحكة والالتهاب.

-سحجات القرنية

هذا هو الاسم الرسمي لحدوث خدش في هذا الجزء من العين نتيجة حكها أو فركها، وقد يبدو الخدش طفيفاً، لكنه يمكن أن يؤذي العين، بينما يتحسّن الألم في غضون يومين باستخدام قطرات من المضادات الحيوية.

-التهابات القرنية

يحدث التهاب أو عدوى القرنية أحياناً بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية، وقد تكونين أكثر عرضة للإصابة به إذا تركتِ العدسات اللاصقة طوال الليل في عينيكِ أو إذا ارتديتِ عدسات لاصقة غير نظيفة.

-الأجسام الغريبة

يمكن أي يؤدي دخول شيء ما في عينيكِ، مثل الأتربة إلى تهيجها أو زيادة ألمها، لذلك حاولي غسل عينيك بالدموع الاصطناعية أو الماء، حتى تخرج الأتربة دون أن تتسبب في خدوش.

-التهاب الجيوب الأنفية

عندما تلتهب الجيوب النفية يتراكم الضغط خلف عينيكِ، ويمكن أن يسبب الصداع في أحد الجانبين أو كلاهما.

-التهاب القزحية

هو التهاب داخل العين ناتج عن صدمة أو عدوى أو مشاكل في جهاز المناعة؛ وتشمل الأعراض الألم واحمرار العين وسوء الرؤية في كثير من الأحيان.

– التهاب العصب البصري

هو التهاب ينتقل من الجزء الخلفي من مقلة العين إلى الدماغ، نتيجة مرض التصلب العصبي المتعدد أو الالتهابات الأخرى، والأعراض فقدان الرؤية وأحياناً الانزعاج العميق عند النظر من جانب إلى آخر.

– الجلوكوما

تسبب الجلوكوما تراكم السوائل في العينين مسببة الضغط على العصب البصري، وإذا لم يخضع المريض للعلاج فقد تؤدى إلى فقدان البصر. ولا توجد أعراض مبكرة في معظم الأوقات للجلوكوما، لكن انسداد الزاوية الحادّ يتسبب في ارتفاع الضغط داخل عينكِ فجأة، مما يؤدي إلى أعراض تشمل ألماً شديداً في العين وغثيان وقيء وصداع وتدهور في الرؤية، وفي هذه الحالة يكون المريض بحاجة إلى علاج في أسرع وقت ممكن للوقاية من العمى.

لعل الطريقة الوحيدة لمعرفة أسباب آلام العين والحصول على العلاج المناسب هي زيارة طبيب العيون، فمن الهام للغاية أن تأخذي آلام العين على محمل الجد، خصوصاً إذا كنتِ تعانين من ضعف في الرؤية أو صداع مستمر أو غثيان وقيء.

ملاحظة من “سيدتي. نت”: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذه العلاجات استشارة طبيب مختص.