أسباب استبعاد أونانا من قائمة الكاميرون بكأس العالم

نجا المنتخب الكاميروني من الهزيمة أمام الصربي، بعدما قلب تأخره بهدفين لتعادل 3-3، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وحصد المنتخب الكاميروني أول نقطة له في دور المجموعات، بعد الهزيمة أمام سويسرا في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف دون رد.

وقبل المباراة بدقائق أعلن المدير الفني لمنتخب الكاميروني استبعاد أونانا قائمة أسود الكاميرون من لقاء صربيا، وظل لغزاً ظل طي الكتمان، ولم يكن الاستبعاد فقط من التشكيلة الأساسية، ولكن أيضًا من مقاعد البدلاء.

ماذا استبعدت الكاميرون أندريه أونانا؟

على الرغم من ادعاء العديد من التقارير أنها مسألة تأديبية ، إلا أن MARCA علمت أن هذا ليس السبب، حيث سيغادر أونانا كأس العالم – لن يلعب مرة أخرى – لسبب رياضي ، بسبب قواعد اللعب.

وتابعت: لاعب برشلونة وأياكس السابق لا يتناسب أسلوب لعبه مع مخططات ريجوبرت سونج، ويعتقد المدرب أن أونانا يخاطر كثيرًا بحركات قدمه، وفي استعادته من المرمى.

وأكدت الصحيفة، أن المدير الفني للكاميرون فضل استبعاد أونانا ومشاركة الحارس البديل ديفيز إيبسي ضد للمشاركة أمام صربيا، واستكمال مشوار الكاميرون في البطولة.

بث مباشر مباراة الكاميرون وصربيا بكأس العالم 2022