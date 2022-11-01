أسباب وأضرار الحازوقة؟.. استشاري باطنية يجيب

كشف الدكتور أحمد صوان، استشاري الباطنية، عن أسباب حدوث الحازوقة أو ما تسمى بـ”الشهقة” ومدى أضرارها على صحة الأشخاص.

وأضاف أحمد صوان، خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة السعودية، أن الخازوقة لها العديد من المسميات التي تختلف من دولة إلى أخرى، موضحًا أنها متغير اسمها تبقى كما هي.

وتابع: أنه حتى العلماء الباحثين أو الأطباء لم يجدوا أي أضرار لها على الصحة العامة، موضحًا أن الفائد الوحيدة للحازوقة تكمن دخول رجل استمر يعاني من الخازوقة لمدة 68 عام وأدخل بسببها موسوعة جينيس.

وأوضح أن من أسباب الإصابة بالجازوقة نتيجة وجود اختلال في الحاجب الحاجز وعملية الحنجرة فتحدث ما يسمى بـ”الخازوقة”.