أسباب وأعراض الإصابة بـ التأتأة؟.. أخصائي علاج تخاطب يوضح

قال عادل الشمري، أخصائي أول علاج أمراض التخاطب والبلغ، أن هناك العديد من المشكلات التي تسبب صعوبة في طلاقة الكلام لدى الأشخاص والأطفال تسبب التأتأة.

أسباب نفسية تؤدي لـ التأتأة

وأضاف عادل الشمري، خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هناك العديد من المشاكل النفسية والحادة والضغوطات التي يتعرض لها الأشخاص تسبب صعوبة في الكلام وليس شرطًا أن تكون الأشخاص مصابين بمرض التأتأة.

وتابع: أن 300 % من حالات التأتأة تصيب الرجال أكثر من السيدات، موضحًا أن اضطرابات الطلاقة الكلامية تبدأ من عمر عامين حتى عمر ست سنوات.

الفئة الأكثر إصابة بالتأتأة

وأوضح أخصائي العلاج التخاطب، أن هناك العديد من أولياء الأمور يخطئون في الحكم على أبنائهم بمجرد وجود صعوبة في الكلام ويتم تشخيصهم من قبلهم إنهم يعانون من التأتأة.

وأكد عادل الشمري، أن هناك العديد من الأسباب التي يجب معرفته قبل تشخيص الطفل أنه مصاب بالتأتأة، حيث بعض الصعوبات التي تواجه الأطفال في مخارج الكلمات والألفاظ، أو صعوبة تعلم اللغة.