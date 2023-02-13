“أسبار” يعلنُ عن موعد انطلاق أعمال “منتدى الابتكار الاجتماعي”

المناطق_واس

أعلن مركز أسبار للبحوث والدراسات اليوم، موعد تدشين أعمال “منتدى الابتكار الاجتماعي”، الذي سينطلق برعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023م ويستمر حتى 16 فبراير 2023م، وذلك خلال اللقاء الإعلامي والصحفي الذي أقيم في فندق “جي بليو ماريوت” بالرياض .

وتتضَّمَن أجندة المنتدى عددًا من الجلسات والمحاضرات وورش العمل، يشارك فيها خبراء ومختصون في مجال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية من المملكة والوطن العربي والعالم، إضافةً إلى إعلان وتكريم الفائزين بجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي للعام 2023م.

وتستضيف جلسات المنتدى أكثر من 200 متحدث محلي وعربي ودولي من (السعودية، والأردن، والكويت، والإمارات، ولبنان، وفيتنام، وجنوب أفريقيا، والدنمارك ، والسويد، وبريطانيا ، وأمريكا ، وهولندا، وإيطاليا)، وذلك في أكثر من 20 جلسة وفعالية مرافقة، وأكثر من 20 محاضرة وورشة عمل.

وستناقش الجلسات آخر التحديثات في مجال الابتكار الاجتماعي، ودوره في المجال التعليمي وعلاقته بالشباب، وتأثيره على البيئة والرقمنة، كما ستتناول تعزيز الإبداع والابتكار في البيئات المختلفة، وتحديات الابتكار الاجتماعي والاستدامة، وجودة الحياة، وتنمية الأسر الأقل دخلاً، والقيم في الابتكار الاجتماعي، إضافةً إلى مناقشة موضوع دعم الابتكار الاجتماعي في سياق رؤية 2030، ودور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات الابتكار الاجتماعي.

ويقدِّم هذه الفعاليات ‏نخبة من المتخصصين في الابتكار‎ ‎الاجتماعي من منسوبي القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الربحية ومالكي المبادرات الاجتماعية والتنموية، كما ستسلط الضوء على موضوعات الملكية الفكرية، والقيادة الدمجية العالمية، وريادة الأعمال.

يشار إلى أن جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي، تقوم على معايير منهجية، وتديرها لجنة من الخبراء والمختصين، وتُمنح في مجالات محددة؛ هي: البيئة، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتنمية الأسر الأقل دخلاً، وتسعى إلى توسيع مجالاتها في المستقبل القريب، وتُعدُّ الجائزة الأولى في المجال على مستوى المملكة والوطن العربي.

يذكر أن منتدى الابتكار الاجتماعي يقام سنوياً، ويجمع قادة الجهات والمشاريع الاجتماعية والممارسين من أنحاء العالم؛ للتواصل وتبادل الأفكار في مجالات الابتكار، ويسعى إلى تحفيز حراك عالمي في الريادة الاجتماعية، وتوفير منصة للتعلم وتبادل الخبرات، وأحدث الممارسات وبناء الشراكات بين رواد الأعمال الإقليمين والعالميين؛ لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية، وتحقيق مفهوم الإبداع الاجتماعي.