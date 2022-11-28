“أسبوع الطفل الأدبي” يواصل فعالياته بمنطقة الباحة

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يواصل “أسبوع الطفل الأدبي” الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بمنطقة الباحة، فعالياته, ويضم جملةً من الأنشطة والبرامج الموجهة إلى الأطفال واليافعين وأولياء الأمور والمهتمين.

وجاء تركيز الأسبوع في يومه الرابع على علاقة الأطفال واليافعين بالأدب، وعلاقة الأسرة في تنمية شغف الإبداع بالقراءة والكتابة ورواية القصص، وذلك عبر رحلة معرفية متكاملة تتضمن حلقات نقاش وفعاليات وأنشطة من بينها “ركن قراءة الكتب، والخط العربي والرسم، ورواية القصص، وكتابة القصص من خلال جداريات وأركان خاصة بالأدب، والتصوير الفوري “.

ويستضيف الأسبوع عدداً من رواة القصص، الذين سيفتتحون نافذة الكتاب للأطفال واليافعين للحوار معهم حولها, بالإضافة إلى تقديم حلقات نقاش يومية للحوار مع أولياء الأمور، والمهتمين لتعزيز وجود الأدب في حياة الأطفال واليافعين, ومسابقات ثقافية يومية وجوائز محفزة للحضور .

يذكر أن “أسبوع الطفل الأدبي” يهدف إلى تنمية شغف الإبداع بالكتابة والمهارات الأدبية عند الأطفال واليافعين وتحفيز أولياء الأمور والمهتمين لإيجاد بيئات أدبية مشجعة، وذلك ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في دعم أدب الأطفال واليافعين وإثرائه بالفعاليات والأنشطة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع .