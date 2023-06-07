أسبوع “بنان”.. منصة إبداع للحرف اليدوية بواجهة الرياض

انطلقت أمس (الثلاثاء)، فعاليات الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية “بنان” الذي تنظمه هيئة التراث خلال المدة من 6 إلى 12 يونيو، وذلك برعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.

ويقام الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية “بنان” على مساحة 18 ألف متر مربع في واجهة الرياض، في تصميم مستوحى من الإرث والطراز المعماري التراثي، حيث يقدم فيه الحرفيون أعمالهم ويبيعونها في 11 قسماً هي المشغولات المعدنية، والنسيجية، والنخيلية، والجلدية، والخشبية، والفخارية، وحرف التجليد والتذهيب، وحرف الحلي والمجوهرات، والمشغولات المطرزة، والحرف اليدوية الداعمة.

ويصاحب “الأسبوع” معرض حرفي وجناح لعام الشِعر العربي 2023، كما تقيم هيئة التراث قرية لفنون الحِرف تحتضن مجسمات جمالية حرفية ممزوجة بأعمال فنية، إلى جانب تخصيص منطقة للطفل، وورش عمل بأدوات تطبيقية متكاملة، وأنشطة تفاعلية للأطفال.

يشار إلى أن الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية يفتح أبوابه للزوار طيلة 7 أيام من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 11 مساءً.