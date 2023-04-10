أستاذة تاريخ تكشف أصول وجنسيات الأغوات عبر التاريخ (فيديو)

كشفت الدكتورة سحر دعدع، أستاذة التاريخ، عن أصول الأغوات عبر التاريخ .

وقالت “دعدع” خلال ظهورها في برنامج الليوان الذي يُقدمه عبد الله المديفر، عبر شـــاشة روتانا خليجية: “الأغوات الموجودين حاليا في الفترة الأخيرة كلهم أحباش، ولكن عبر العصور الإسلامية تعددت جنسيات الأغوات غير الحبشة مثل السودان وإفريقيا والروم وماليزيا وبخارى”.

وأشار، إلى أن الأغلبية كانوا من السمر الأحباش .

الدكتورة سحر دعدع: الأغوات الموجودين حالياً كلهم "أحباش"، لكن عبر العصور تعددت جنسياتهم#أغوات_الحرم_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/oovGB43xcQ — الليوان (@almodifershow) April 9, 2023

اقرأ ايضًا