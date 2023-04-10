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أستاذة تاريخ تكشف أصول وجنسيات الأغوات عبر التاريخ (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 10 أبريل 2023 - 3:25 مساءً
  • كشفت الدكتورة سحر دعدع، أستاذة التاريخ، عن أصول الأغوات عبر التاريخ .

وقالت “دعدع” خلال ظهورها في برنامج الليوان الذي يُقدمه عبد الله المديفر، عبر شـــاشة روتانا خليجية: “الأغوات الموجودين حاليا في الفترة الأخيرة كلهم أحباش، ولكن عبر العصور الإسلامية تعددت جنسيات الأغوات غير الحبشة مثل السودان وإفريقيا والروم وماليزيا وبخارى”.

وأشار، إلى أن الأغلبية كانوا من السمر الأحباش .

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 10 أبريل 2023 - 3:25 مساءً
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wafaa elshahat

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