‏أستاذة تاريخ تكشف كم رواتب “أغوات الحرمين” من الدولة ومن أوقافهم (فيديو)

كشفت أستاذة التاريخ، الدكتورة سحر دعدع، عن قيمة الرواتب التي يحصل عليها “أغوات الحرمين”.

وقالت خلال استضافتها في برنامج الليوان :”باعتماد آخر زيادة، وصلت رواتب “أغوات الحرمين” إلى 8 آلاف ريال، من الدولة.

وتابعت سحر دعدع، أنه توجد رواتب أخرى يحصل عليها “أغوات الحرمين” من أوقافهم، بخلاف رواتب الدولة.

وأضافت أن شيخ “أغوات المدينة” يتقاضى 40 ألف ريال في الشهر، ومن معه يحصلون على 35 ألف ريال شهرياً.

واختتمت أستاذة التاريخ تصريحاتها، أن شيخ “الأغوات” يكون هو الناظر المسؤول عن الوقف الخاص بهم.

اقرأ ايضًا