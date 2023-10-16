أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام: تشكلت في غزة أزمة إنسانية.. والجهود السعودية تنصب على احتوائها حتى لا تطال أطرافا أخرى

أكد أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام الدكتور “عبدالله العساف”، أن قطاع غزة يعاني من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، ويحتاج إلى مساعدات إغاثية عاجلة.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن القصف الإسرائيلي المستمر دمر البنية التحتية لقطاع غزة المحاصر، وقوض فرص إحياء القطاع مرة أخرى.

وبين أن المملكة العربية السعودية تعمل على معالجة الأزمة الراهنة حتى لا تطال أطرافا أخرى في المنطقة.

وأشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالات مكثفة مع العديد من قادة العالم المؤثرين في منطقة الشرق الأوسط، من أجل إيجاد أفق سياسي لحل الأزمة الراهنة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني.

وأفاد بأن المملكة ركزت في المقام الأول على ضرورة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على منع استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والصحية داخل القطاع.