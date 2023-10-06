أستاذ الإعلام بجامعة الإمام: ٧٣٪؜ من السعوديين يفضلون الصحف الورقية وفق استطلاع رأي.. ولا تزال المطبوعات تحظى باهتمام القراء

أكد أستاذ الإعلام بجامعة الإمام الدكتور “عبدالله الحمود”، أن 73% من الشعب السعودي يفضلون الصحف والمجلات الورقية وفقا لاستطلاعات الرأي.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أنه لا تزال المطبوعات الورقية تحظى باهتمام كبير من القراء.

وأوضح أنه على الرغم من التطور الهائل في مجال المدونات الإلكترونية والصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الصحافة الورقية لديها مكانتها المحفوظة في قلوب الشعب السعودي.