أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود: مستقبل العلاقات السعودية الإيرانية يصب في مصلحة الجميع

أكد أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور “علي العنزي”، على أن مستقبل العلاقات السعودية الإيرانية يصب في مصلحة كافة دول المنطقة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، عبر قناة “الإخبارية”، أن الاتفاق بين الرياض وطهران، تم بكل سرية في بداية الأمر، ثم ظهر للعلن برعاية صينية.

وأوضح أن الاتفاق مع الجانب الإيراني سينعكس إيجابيا على الكثير من الملفات التي تهم دول المنطقة.

وبين أنه لا يزال هناك اختلاف كبير في بعض الملفات العالقة بين الطرفين، مؤكدا أن هناك حوار قائم بين المملكة وإيران بشأن تلك الملفات.

وأشار إلى أن أبرز الملفات العالقة بين الدولتين هما الملف النووي، وتأكيد المملكة على الاستخدام السلمي، ثم التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية.