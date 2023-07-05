أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود: يوجد هيمنة غربية واضحة على مجلس الأمن.. وأنا أرى أفضلية إلغاء “حق الفيتو”

قال الدكتور “علي العنزي” أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، إن مجلس الأمن يعاني من بيروقراطية شديدة وهيمنة غربية واضحة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن آخر إصلاحات لمجلس الأمن تمت عام 1965، موضحا أن هناك تغييرات جذرية عدة في خارطة القوى العالمية تفرض التحديث للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأكد أن هناك سيطرة غربية واضحة على مجلس الأمن، تتمثل في هيمنة بعض الدول الغربية على المجلس واتخاذ القرارات الدولية فيه وفقا لأهوائها وسياساتها ومصالحها في المنطقة.

ودعا إلى إلغاء حق “الفيتو”، لأنه يسمح بتدخل قوى عالمية في تحديد مصير آلاف من البشر داخل الدول، بل يعرقل أي عملية سياسية أو مرحلة انتقالية داخل الدول.