أستاذ علم الاجتماع: رؤية المملكة 2030 ساهمت في تفادي المشاكل المتوقعة والتي تعاني منها الدول مثل قلة “فئة الشباب”

أكد الدكتور “عبدالعزيز الكلثم” أستاذ علم الاجتماع، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تبناها ولي العهد العهد الأمير محمد بن سلمان، ساهمت بشكل كبير في تفادي المشاكل والأزمات المتوقعة، والتي تعاني منها الدول مثل مشكلة قلة فئة الشباب.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، عبر قناة “الإخبارية”،أن هناك عدة أسباب لقلة فئة الشباب وانخفاض معدلات الخصوبة، من أهمها تأخر سن الزواج لدى الشباب في المملكة.