أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني: ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الرئة إلى 250% في حال كان الشخص مدخنًا

قال الدكتور محمد الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني إن ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الرئة تصل إلى 250% في حال كان الشخص مدخنا، موضحا أنه لا يوجد علاقة سببية أكثر من ارتباط التدخين بسرطان الرئة.

وأضاف خلال لقاء متلفز أن الدراسات العلمية أكدت بأن نصف المدخنين في العالم في كل عام يحاولون الإقلاع عن التدخين، لكن من استطاع أن يبتعد هي نسبة ضئيلة لا تتجاوز 6% فقط.

وأوضح أن الجسم بعد مرور 8 ساعات إلى 12 ساعة يبدأ بعملية الإصلاح الذاتي من الداخل للآثار السلبية جراء التدخين، مشيرا إلى أنه بعد مرور 15 سنة من التعافي يصبح جسد الإنسان المدخن كجسد الصحيح مائة بالمائة.