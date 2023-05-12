أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني: التدخين قد يكون بوابة للمخدرات (فيديو)

قال الدكتور محمد الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني خلال لقاء تلفزيوني في برنامج “من السعودية” إن التدخين قد يدفع بصاحبه للدخول في سلك المخدرات مشيرا إلى أن نسبة دخول المدخن إلى عالم الحشيش والهروين أكبر وأعلى من غيره بمرات عديدة.

وأضاف أن الشخص الذي يتعاطى المخدرات لا يبدأ بها مباشرة، لكن يجب أن يسبق بالتدخين أولا، لذلك يعتبر هو النقطة الأساسية أو البوابة الرئيسية للدخول إلى عالم المخدرات خاصة للمراهقين، مستشهدا بدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية خلصت إلى أن تدخين السجائر يزيد من خطر استخدام الشخص للمخدرات بنسبة 65%، والحشيش سبعة أضعاف، وللهروين 16 ضعف.

وحذر الشباب والمسنين من تعاطي السجائر لما لها من أضرار بالغة الخطورة على صحتهم متمناً السلامة للجميع.