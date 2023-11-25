أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني: تناول الخضار والفواكه للفتيات بحصص كبيرة يخفض نسبة الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 25%

أكد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور “محمد الأحمدي”، أن تناول الخضار والفواكه بحصص كبيرة يخفض نسبة الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 25%.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن تأثير تناول الخضار والفواكه مثل التأثير الدوائي لضغط الدم.

وأوضح أن العصائر الطبيعية لا تقارن بفوائد أكل الفوائد مباشرة، كونها تمنح القيمة الغذائية كاملة قبل عصرها.

ونصح بكثرة تناول الخضروات والفواكه لأنها تقوي الجهاز المناعي في مواجهة الفيروسات النشطة داخل الجسم.