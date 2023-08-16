أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني: كبار سن بعمر 80 سنة قوتهم العضلية تتجاوز قوة الشباب في عمر العشرين

أكد الدكتور “محمد الأحمدي” أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، أن النشاط البدني وممارسة الأنشطة الرياضية هي من الأمور التي تضمن استقرار الصحة الجسدية والنفسية للإنسان.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن هناك الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت أن كبار السن والذين هم بعمر الـ 80 سنة، قوتهم العضلية تتجاوز من هم في مرحلة العشرين.

وأوضح أنه على الرغم من أن هذه الدراسات تمت في المجتمع الغربي، إلا أنها تصلح لأن تطبق على كافة المجتمعات، مؤكدا أنها إذا ما طبقت على المجتمع السعودي، فسنصل إلى نفس النتيجة.

ونصح جميع الشباب الذين هم في مقتبل العمر، ألا يتوقفوا عن ممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية بشكل منتظم يوميا.