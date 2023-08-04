أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني: منظمة الصحة العالمية تؤكد وجود أكثر من 200 مليون مصاب بالاكتئاب.. والنشاط البدني هو العلاج الناجح

أكد الدكتور “محمد الأحمدي” أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، أن النشاط البدني وممارسة الرياضة الصباحية تساعد بشكل كبير في محاربة الآثار السلبية وأعراض الاكتئاب، بالإضافة إلى كونها تنظم عملية هرمونات الشهية والتحكم فيها.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن الأنشطة الرياضية تعمل على تنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان، كما تبقيه نشيطا، وتجعله يمتلك القدرة دائما لمزاولة أي نشاط مهما كان هذا النشاط قويا.

وبين أن المصابون بالاكتئاب وفق دراسة علمية يكونون أقل عمرا من الأصحاء بما يقارب 10 سنوات، مؤكدا أن ممارسة الأنشطة الرياضية تعمل على محاربة الأعراض التي من الممكن أن تتسبب في إصابة الشخص بالاكتئاب.

ونصح الشباب الذين هم في المرحلة المتقدمة من العمر بسرعة وضع جدول زمني محدد ومستمر لممارسة الأنشطة الرياضية بشكل يومي ومنتظم، وعدم التباطؤ والتكاسل في آداء الرياضة، كونها من أهم العوامل التي تساعد على انتظام صحة الإنسان.

وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية تؤكد وجود أكثر من 200 مليون مصاب بالاكتئاب، مشيرا إلى أن النشاط البدني هو العلاج الناجح.