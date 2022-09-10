أستاذ فسيولوجيا: 42% من أسباب الاكتئاب يعود لكثرة الجلوس وعدم ممارسة الرياضة

وحذر الأحمدي من أن الحالة النفسية تزداد سوءًا بسبب الجلوس، كما أنه مدمر للصحة العقلية أيضًا، لافتًا إلى أن الجلوس لمدة 8 ساعات فقط، وهو الشائع بين الكثير من الأفراد يعد مدمرًا لأعضاء الجسم.