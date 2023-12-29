أستاذ في الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود: المملكة نشرت ثقافة الحوار والانفتاح لمواجهة خطابات الكراهية والتعدي على الأديان

المناطق – أحمد ماهر

أكد الدكتور “مطلق المطيري”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عملت على توسيع دائرة التفاهم والحوار بين الأديان لنشر السلام ونبذ الكراهية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن المملكة نشرت ثقافة الحوار والانفتاح لمواجهة خطابات الكراهية والإسلاموفوفبيا، والتعدي على الأديان.

وأوضح أن المملكة رفضت بشكل قاطع كل أشكال وصور التعدي على الأديان والكراهية ضد الآخر، كما تدعو دائما إلى احترام الإسلام والمسلمين والرموز الإسلامية في الدول الغربية.