أستاذ في الإعلام بجامعة الملك سعود: الموقف الخليجي والعربي تبلور من الرياض وانطلق منها وهذا ما أكدته القمة الخليجية في الدوحة

أكد أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور “علي العنزي”، أن الموقف الخليجي والعربي كان واضحا منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، بشأن رفض العدوان الإسرائيلي وضرورة إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الأممية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن الموقف العربي والخليجي تبلور من خلال القمة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية في الرياض.

وأوضح أن القمة الخليجية التي عقدت في الدوحة جاءت لتكليل الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة، وفقا لِآليات القانون الدولي.