أستاذ في العلاقات الدولية: إسرائيل ستواصل التصعيد في غزة.. ولا توقعات بتأجيل أو إلغاء الاجتياح البري

أكد أستاذ العلاقات الدولية “طارق فهمي” أن إسرائيل ستواصل التصعيد الجاري في قطاع غزة المحاصر على الرغم من المناشدات الدولية والإقليمية لتل أبيب.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أنه لا توقعات حتى الآن بتأجيل أو إلغاء الاجتياح البري من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأفاد بأن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من إلحاق أضرار كبيرة بالفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن حماس لا يزال في مقدورها إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية بالرغم من القصف الإسرائيلي العنيف.

وأوضح أن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري.