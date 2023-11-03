أستاذ في العلاقات الدولية: استبعد موافقة الفلسطينيين والدول العربية وروسيا والصين على فكرة تشكيل قوة دولية لإدارة قطاع غزة

أكد الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور “إدموند غريب”، أن اقتراح الاتحاد الأوروبي بتحكم قوى دولية معينة في قطاع غزة هو أمر لا يمكن أن تتقبله روسيا والصين.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الفلسطينيين لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل هذا الأمر، خصوصا بعدما تعرضوا للقصف ولأبشع أنواع الاضطهاد من قبل القوات الإسرائيلية.

وأوضح أن الدول العربية لا يمكن أن تسمح بإدارة قوى دولية لقطاع غزة باعتباره أرض عربية خالصة.