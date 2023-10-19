أستاذ في العلاقات الدولية: التحالف الأمريكي الإسرائيلي غير منحاز للسلام السياسي في حرب غزة

أكد الأستاذ في العلاقات الدولية “طارق فهمي”، أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي غير منحاز للسلام السياسي في الحرب على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” يعطي إسرائيل ضوءا أخضرا لزيادة معاناة الأهالي في قطاع غزة.

وأوضح أن إسرائيل إذا ما فكرت بدخول قطاع غزة بريا، فإن الكثير من الضحايا المدنيين سيكونون في عداد الموتى والشهداء.