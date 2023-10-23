أستاذ في العلاقات الدولية: المشروع الإسرائيلي لتحطيم قدرات حماس لن ينجح.. وحرب غزة اختبار للعالم

أكد الأستاذ في العلاقات الدولية “خطار أبو دياب”، أن المشروع والرغبة الإسرائيلية لتحطيم قدرات حركة حماس لن تنجح بالرعم من الحشد والدعم الدولي للحكومة الإسرائيلية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر تستهدف المدنيين والأبرياء، دون أن تتعرض حماس لأي خسائر وإن كانت تتعرض لخسائر فهي خسائر بسيطة.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يعد بمثابة اختبار للعالم، وخاصة الدول الغربية التي لطالما تغنت بحقوق الإنسان والديمقراطية.