أستاذ في العلاقات الدولية: الولايات المتحدة منحت “نتنياهو” الضوء الأخضر لاجتياح غزة

أكد الأستاذ في العلاقات الدولية “فراس مقصد”، أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية لاجتياح قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” انحاز للرواية الإسرائيلية بشأن الأوضاع في غزة، دون النظر إلى الجانب الفلسطيني.

وأوضح أن انحياز الولايات المتحدة والدول الغربية إلى إسرائيل في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني يكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها تلك الدول مع الأزمات العالمية.