أستاذ في العلاقات الدولية: هناك محاولات لبلورة صفقة واسعة لـ”تبادل الأسرى” بين إسرائيل وحماس

أكد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور “خطار أبو دياب”، أن هناك محاولات دؤوبة تقوم بها أطراف إقليمية لمحاولة بلورة اتفاق وصفقة واسعة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطا خارجية وداخلية كبيرة، بسبب تصاعد وتيرة القصف، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة.

وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية تشترط الكل مقابل الكل في أي صفقة مع إسرائيل، لكن هناك ضغوط أيضا عليها بسبب الوضع الصحي والإنساني المتأزم في القطاع.