أستاذ في العلوم السياسية: “نتنياهو” لا يريد الدخول إلى السجن وما يفعله في غزة هو للحفاظ على وجوده السياسي

أكد الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور “إحسان الخطيب”، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ” بنيامين نتنياهو” لا يريد الدخول إلى السجن لذلك يسعى دائما للحرب.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن ما يفعله نتنياهو في قطاع غزة المحاصر هو فقط للحفاظ على وجوده السياسي، مشيرا إلى أنه سيفعل كل شيء من أجل ذلك.

وأوضح أن مستقبل نتنياهو السياسي انتهى خاصة بعد فشله في هجمات الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر.