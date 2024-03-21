أستاذ في علم الاجتماع: التنوع الثقافي شكل هوية الحجاز.. ومكة المكان الوحيد في العالم القديم الذي مزج بين الثقافات

أكد الدكتور “عبدالسلام الوايل” أستاذ علم الاجتماع، أن التنوع الثقافي شكل هوية الحجاز، ومكة المكرمة هي المكان الوحيد في العالم القديم الذي مزج بين الثقافات المختلفة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن التنوع الثقافي من الممكن أن يكون مصدر غنى إذا أحسن توظيفه واستثماره.

وأوضح أن مكة المكرمة والمدينة المنورة يدخل إليهما في اليوم الواحد أشكال متعددة ومتنوعة من الثقافات المختلفة من حول العالم.

وبين أنه من الممكن أن نقلب التنوع الثقافي إلى مصدر للغنى الثقافي والتراثي، إذا نظرنا من زاوية رؤية الإسلام للبشر.