أستاذ مادة المخدرات بكلية الملك فهد الأمنية: تولي ولي العهد قيادة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عمل على القضاء على الآفة بدلا من الحد منها

قال الدكتور “خالد الدخيل” أستاذ مادة المخدرات بكلية الملك فهد الأمنية، إن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أحرزت تقدما كبيرا في محاربة المخدرات، ومطاردة المروجين لهذه المواد السامة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قيادة اللجنة الوطنية لمكافحة الخدرات، رفع سقف الطموحات إلى القضاء على تلك الآفة تماما، بدلا من الحد منها.

وأكد أن الصراعات السياسية في دول الجوار فتحت بابا واسعا للغرضين والمروجين بتهريب المخدرات داخل المملكة.

وأشار إلى أن تورط ما قبل سن المراهقة بتعاطي المخدرات، أو ترويجها، غالبا ما يكون تأثرا بمن حولهم من المدمنين.

وأوضح أن أجهزة الأمن تعمل ليل نهار وبالمرصاد لأي عملية من شأنها أن تروج هذه الآفة السامة للمملكة، كما أن أفراد الأمن على أهبة الاستعداد الدائم لمواجهة المهربين والمروجين.