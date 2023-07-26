أستراليا تغرَم “ميتا” 14 مليون دولار

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قضت محكمة أسترالية بتغريم شركة “ميتا بلاتفورمز”، مالكة “فيسبوك”، 20 مليون دولار أسترالي (14 مليون دولار) لجمع بيانات المستخدمين لأغراض إعلانية، دون الكشف عن أفعالها.

وأمرت المحكمة الاتحادية الأسترالية أيضا “ميتا” بدفع 400 ألف دولار أسترالي تكاليف قانونية للجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية، التي رفعت الدعوى المدنية.

وأوضحت القاضية ويندي أبراهام في حكم مكتوب، أن “فيسبوك” استخدمت تطبيق “أونافو” الخاص بحماية الخصوصية، لجمع مواقع المستخدمين وتوقيت ووتيرة استخدامهم لتطبيقات الهواتف الذكية الأخرى والمواقع التي زاروها لأغراض إعلانية.

وفي المقابل، قالت ميتا، التي حققت إيرادات عالمية بلغت 116 مليار دولار العام الماضي، في بيان إنها لم تسع أبدا إلى تضليل العملاء.

ولا تزال ميتا تواجه دعوى مدنية أقامها مكتب مفوض المعلومات الأسترالي بسبب استخدامها تحليلات بيانات توفرها شركة كمبردج أناليتيكا، وذلك لأغراض خاصة بها.