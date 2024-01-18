أستراليا تفوز على سوريا وتتأهل لثمن نهائي كأس آسيا

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خسر المنتخب السوري من نظيره الأسترالي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس آسيا، والتي تقام في قطر.

سجل هدف أستراليا، جاكسون إرفاين هدفا بعد مرور ساعة من البداية ليرفع رصيد أستراليا إلى ست نقاط في صدارة المجموعة ليتتأهل إلى دور الستة عشر.

وظل رصيد سوريا نقطة واحدة بعد تعادلها بدون أهداف مع أوزبكستان في الجولة الأولى لتتقلص آمالها في بلوغ الدور الثاني.

وتلتقي أوزبكستان، التي تملك نقطة واحدة أيضا، في وقت لاحق اليوم مع الهند متذيلة الترتيب بدون نقاط.