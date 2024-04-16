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قدمت أستراليا 20.45 مليون دولار أسترالي استجابة للأزمة الإنسانية في السودان.

وقال مساعد وزيرة الخارجية الأسترالي تيم واتس في منشور عبر منصة إكس : “يصادف اليوم مرور عام على اندلاع الصراع في السودان، لقد فقدت أرواح بريئة وشرد ملايين المدنيين، من الضروري أن تشارك جميع الأطراف بجدية في المفاوضات وأن تعمل على تحقيق حكم ديمقراطي بقيادة مدنية في السودان”.

وأضاف واتس “أستراليا تدين بشكل لا لبس فيه العنف المروع الموجه ضد المدنيين، بما في ذلك التقارير المستمرة عن الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وعرقلة المساعدات الإنسانية، أستراليا تقدم 20.45 مليون دولار أسترالي استجابة للأزمة الإنسانية في السودان، ونحن مستمرون في دعم التوصل إلى حل سلمي وعادل لهذا الصراع”.