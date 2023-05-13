أستون فيلا يسقط توتنهام.. وينعش آماله الأوروبية

المناطق_رويترز

استمرت معاناة فريق توتنهام هوتسبير الأول لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة «2-1» أمام أستون فيلا لينعش الفائز آماله في التأهل لبطولة أوروبية في الموسم المقبل، السبت.

وافتتح جاكوب رامسي التسجيل بهدف لفيلا في الدقيقة الثامنة، وحصل الفريق على أكثر من فرصة لإضافة الهدف الثاني قبل الاستراحة.

وتحسن أداء توتنهام بشكل طفيف في الشوط الثاني، لكن دوجلاس لويز أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 72 من ركلة حرة.

واستحق فيلا الخروج بالانتصار رغم أنه تعرض للحظات صعبة قرب النهاية بعدما قلص هاري كين الفارق لتوتنهام من ركلة جزاء، ثم اعتقد سون هيونج مين أنه أدرك التعادل لكنه كان في موقف تسلل.

وأنعش بذلك فريق المدرب أوناي إيمري آماله في التأهل لبطولة أوروبية حيث تقدم إلى المركز السابع برصيد 57 نقطة وهو نفس رصيد توتنهام سادس الترتيب قبل آخر جولتين لكل منهما.

ويتأخر برايتون آند هوف ألبيون صاحب المركز الثامن، الذي يواجه أرسنال، الأحد، بفارق نقطتين عن فيلا وتوتنهام لكنه يملك ثلاث مباريات متبقية.

ومن المرجح أن يلتحق سادس الترتيب بصاحب المركز الخامس في اللعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، على أن يذهب سابع الترتيب للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر.